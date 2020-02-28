Столичные депутаты разрешили пассажирам метро Киева перевозить музыкальные инструменты без дополнительной платы за багаж.

Об этом информирует сайт Киевского горсовета.

В пятницу, 28 февраля, депутаты городского совета столицы проголосовали за изменения в обновленные правила пользования метрополитеном, благодаря которым музыканты, студенты и преподаватели смогут перевозить инструменты в чехлах или другой упаковке бесплатно.

Стоит отметить, что такое правило действовало с 1995 года, но при утверждении новых норм в октябре произошла техническая ошибка.

"Дополнительные ежедневные расходы на перевозку музыкального инструмента в метро – это определенное финансовое бремя. Сегодняшним нашим решением мы исправили этот пробел", - заявила депутат Киевского городского совета Виктория Муха.

Напомним, что согласно новым правилам, в киевском метро запрещено попрошайничать, расклеивать рекламу, заниматься агитацией, осуществлять предпринимательскую деятельность, громко включать музыку и играть на музыкальных инструментах.

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