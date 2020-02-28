Компания "Евроньюс", из-за долга перед которой наложен арест на счета Общественного ТВ, воздерживается от комментариев по данному событию.

"Мы не комментируем ситуацию", - сказал "Стране" вице-президент по региональному развитию "Евроньюс" Валид Арфуш.

Telegram-канал Политика Страны пишет, что ситуация с арестом счетов "Общественного ТВ" является следствием бардака во власти.

"Во времена "пророссийского" Януковича Украина договорилась с Евроньюс о запуске украинской редакции телеканала. С нашей стороны договор подписала НТКУ (преемником которой и является Общественное ТВ). Украина исправно платила все, что должна была платить по договору вплоть до победы Майдана, после которого к власти пришли "проевропейские" силы. И очень скоро они перестали платить "Евроньюсу", а потом и вовсе разорвали договор. А долг, который образовался за этот период, погашать отказались. Видимо, полагая, что раз они "проевропейские силы", то и долги им Европа простит", - пишет канал.

Однако, Евроньюс подал иск и выиграл его во всех инстанциях. "И после довольно длительной волокиты исполнительная служба наконец-то во исполнение решения суда счета Ощественного арестовала. При этом, что интересно. Ещё ранее в Швейцарии по иску Евроньюса были арестованы счета НТКУ на сумму в 15 миллионов евро. То есть, погашая 10,6 млн евро Евроньюсу, Украина возвращает 15 млн (точнее, не Украина, а Суспильне, но оно тоже финансируется из госбюджета)", - говорится в сообщении.

"В общем, непонятно почему нельзя было погасить исковые требования Евроньюса сразу, а не доводить дело до ареста счетов. Обычный бардак", - резюмирует Политика Страны.

Отметим, что по решению суда Общественное должно уплатить долг акционерному обществу "Евроньюс" в размере 10 млн 591 тыс. 224 евро 48 центов и 73 080 гривен судебного сбора в рамках производства, открытого Министерством юстиции.

Напомним, что Минюст наложил арест на все счета "Общественного" ТВ из-за миллионных долгов.

После этого стало известно, что Минкульт с Минфином решают вопрос о погашении долга Общественного ТВ.