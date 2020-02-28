После того, как 26 февраля депутаты Харьковского городского совета проголосовали за возвращение проспекту Петра Григоренко в Харькове имени маршала Георгия Жукова, Украинский институт национальной памяти решил обратиться к правоохранителям.

Об этом сказано в заявлении, обнародованном пресс-службой УИНП.

"Украинский институт национальной памяти подчеркивает, что решение Харьковского городского совета о переименовании проспекта Петра Григоренко в маршала Жукова от 26 февраля 2020 года провоцирует войны памяти, оскорбляет память о ветеранах Второй мировой войны, является незаконным и не способствует консолидации общества", - сказано в заявлении.

В Институте нацпамяти утверждают, что решение харьковских депутатов нарушает закон Украины "О присвоении юридическим лицам и объектам права собственности имен (псевдонимов) физических лиц, юбилейных и праздничных дат, названий и дат исторических событий", который запрещает присваивать имена или псевдонимы лиц, занимающих руководящие должности в партии и высших органах власти Советского Союза.

"Институт безотлагательно обратится в правоохранительные органы. Будем настаивать на персональной ответственности всех причастных к нарушению закона личностей", - заявили в УИНП.

В Украинском институте нацпамяти также считают, что попытки увековечить имя Жукова как "маршала Победы" могут быть использованы в информационно-пропагандистской кампании РФ.

"Таким образом страна-агрессор может попытаться продвигать мифы об "общей историческей судьбе русских и украинцев", "Великой Отечественной войне", что представляет потенциальную угрозу национальной безопасности Украины. Будут платить за решение, которое грозит спровоцировать конфликт в прифронтовом регионе, сами харьковчане. Речь идет как минимум о более 100 тыс. грн, необходимых для замены табличек", - сообщили в УИНП.

Отметим, что эпопея с переименованием проспекта продолжается в Харькове с 2016 года. Тогда в рамках закона о декоммунизации станцию метро "Маршала Жукова" и одноименный проспект переименовали. Однако в мае 2019 года мэр города Геннадий Кернес решил вернуться к этому вопросу. На сайте горсовета появилась петиция с требованием вернуть имя Жукова проспекту Григоренко.

Она собрала необходимое для рассмотрения местной властью количество голосов, а 19 июня Харьковский городской совет вернул проспекту Петра Григоренко имя маршала Жукова. Впрочем, уже в сентябре Харьковский окружной административный суд отменил это решение горсовета. Харьковская мэрия попыталась оспорить судебное постановление, но в ноябре 2019 года проиграла апелляцию.

Из-за имени Жукова городские власти также судились с Кабмином и Институтом нацпамяти. От первого они требовали создать Единый национальный реестр памятников Второй мировой войны (суд встал на сторону харьковской мэрии); от второго - не вмешиваться в процесс переименования топонимов в Харькове.

Отметим, что Жуков является самым знаменитым полководцем Советского Союза в Великой отечественной войне и потому его называют "маршалом Победы". По закону о декоммунизации под него не подпадают лица, которые связаны с победой во Второй мировой войне. Однако сторонники искоренения имени Жукова с улиц украинских городов, заявляют, что маршал входит в руководящие органы КПСС, а потому должен подпадать под декоммунизацию.

Напомним, "Страна" писала о том, как и зачем националисты воюют с памятниками Жукову в Одессе и других городах.

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