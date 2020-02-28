Рада предыдущего созыва приняла больше законов чем нынешний состав депутатов за аналогичный период.

Об этом гласят данные Всеукраинской общественной организации "Комитет избирателей Украины", опубликованные в пятницу, 28 февраля.

Сообщается, что за первые полгода нынешнего созыва приняла 155 законов, в то время как Рада VIII созыва за такой же период рассмотрела и приняла на 18 законов больше - 173.

Также стоит отметить, что нынешние нардепы провели чаще работали в пленарном режиме чем их предшественники - 72 заседания против 63 соответственно.

"Разговоры о турборежиме оказались обычным политическим мифом. Количественные показатели работы ВР IX созыва не выше, чем у их предшественников. А в таких вопросах, как количество принятых законов или поданных законопроектов, они вообще ниже результатов работы депутатов VIII созыва", - заявил глава КИУ Алексей Кошель.

Напомним, что спикер украинского парламента Дмитрий Разумков объявил об окончании турборежима еще в октябре 2019 года.

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