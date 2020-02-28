Несмотря на критику со стороны послов Израиля Джоэля Лиона и Польши Бартоша Цихоцкого, Киевсовет утвердил среди памятных дат и юбилеев, которые будут праздновать в 2020 году, 130-летие со дня рождения главы ОУН Андрея Мельника.

Об этом в Facebook сообщил глава Организации украинских националистов Богдан Червак.

"Киевсовет утвердил памятные даты и юбилеи для празднования в 2020 году, подготовленные фракцией ВО "Свобода", - сообщил Червак.

По его словам, среди других дат и юбилеев будет отмечено 130-летие рождения главы ОУН полковника Андрея Мельника.

"Правильный, симметричный ответ послам Польши и государства Израиль, а также РФ, которые считают, что имеют право поносить память о наших героях. Москва, Варшава, Иерусалим, любая другая столица не смеют вмешиваться во внутренние дела Украины", - написал Богдан Червак.

Отметим, что Мельник родился 12 декабря 1890 года. Он являлся полковником армии Украинской Народной Республики, командовал сотней Легиона украинских сечевых стрельцов на австро-российском фронте в Первой мировой войне. Он - один из организаторов Украинской войсковой организации. С 1938 - глава Провода ОУН. С 1945 года находился в эмиграции.

Скриншот: Facebook/ Богдан Червак

Отметим, что послы Израиля и Польши совместно выразили обеспокоенность тем, что 24 декабря 2019-го Львовский областной совет принял решил выделить деньги на чествование памяти лидера ОУН Андрея Мельника, министра УНР и писателя Ивана Липы и его сына Юрия Липы - одного из идеологов украинского национализма.

"Страна" писала о том, что в начале января 2020 года председатель группы Верховной Рады по межпарламентским связям с Польшей Николай Княжицкий заявил о том, что послы Израиля и Польши в Украине допустили ложные утверждения, когда говорили, что в Украине чествуют националистов.

Также мы сообщали, что в МИД Украины посоветовали послу Польши не высказываться по ОУН и УПА публично.