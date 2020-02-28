Национальная полиция засекретила информацию, касающуюся Андрея Антоненко, Юлии Кузьменко, Яны Дугарь, подозреваемых по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. Об этом сообщают "Украинские новости" со ссылкой на ответ Нацполиции на запрос журналистов.

"В ходе досудебного расследования с целью обеспечения полного и беспристрастного расследования с тем, чтобы каждый, кто совершил уголовное правонарушения, был привлечен к ответственности в меру своей вины, проводятся необходимые следственно-розыскные действия", - говорится в ответе.

Уточняется, что что досудебное расследование продолжается и по его результатам будет принято решения в соответствии с Уголовным процессуальным кодексом.

Также указано, что ст. 387 (разглашение данных оперативно-розыскной деятельности, досудебного расследования) Уголовного кодекса предусматривает уголовную ответственность за разглашение данных досудебного расследования, поэтому более подробные сведения об указанном деле предоставить невозможно.

Ранее "Страна" писала о том, что фигуранты дела об убийстве Шеремета отказались проходить ряд экспертиз.

Также мы сообщали, что версии следователей о деле Шеремета верит меньше четверти украинцев.