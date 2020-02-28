Пресс-служба МВД показала фотографии и выложила видео санитарного вертолета Ми-8, который оборудован для транспортировки инфекционных больных. Его передали для эксплуатации ГСЧС, сообщает сайт МВД.

Также об особенностях вертолета рассказал глава МВД Арсен Авакова. "За один рейс вертолет может взять четыре - шесть больных. Эвакуация на нем возможна на расстояние 1200 км, то есть по всей территории нашей страны", - приводит пресс-служба слова Авакова в эфире одного из каналов.

Глава МВД рассказал, что вертолет оборудован изоляционной капсулой BIO-BAG EBV-30/40, биозащитными комплектами, обеззараживающим душем, изоляционной камерой и специальным модулем, в котором фиксируется капсула в полете.

По словам Авакова, вертолет передан ГСЧС на условиях бесплатного контракта, он участвовал в миротворческих миссиях ООН и в последний раз работал в Республике Мали.

Экипаж и медперсонал вертолета – это команда медиков, прошедших специальную подготовку. Министр подчеркнул, что эти люди работали во время эпидемии эболы – выполняли работы по эвакуации больных и проводили спасательные операции.

Фото: mvs.gov.ua

Видео: youtube.com

Напомним, что в Украину привезут тесты, которые за 15 минут определят у человека наличие коронавируса.

Также мы писали о том, что стали известны больницы Киева, в которые отправят пациентов с подозрением на коронавирус.