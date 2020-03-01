В конце прошлого - начале этого года на платной российской платформе вышел фантастический триллер "Эпидемия".

Он оказался удивительно актуальным в свете бушующего коронавируса, из-за чего его и решила посмотреть "Страна". Для промо-кампании была использована фраза: "Настоящий враг - не вирус, а человек", что в полной мере смогли ощутить на себе эвакуированные в Новые Санжары украинцы.

По сюжету Россию косит неизвестная инфекция. Москва прекращается в блокадный город мертвых. Герои 8-серийного фильма пытаются спастись от эпидемии на острове в Карелии.

Картина насыщена страшными кадрами: убийствами, драками, расчлененкой. Авторы до предела обострили все чувства героев, такие как инстинкт самосохранения, похоть, любовь, страдания. Некоторые из них сходят с ума и становятся каннибалами. А в конце в страну заезжают китайцы...

В одном из эпизодов народ создает народное ополчение против условного санитарного ОМОНа. Он расстреливает зараженных и игнорирующих эвакуацию. Конкретно для этой серии была приглашена Анна Михалкова (дочь Никиты Михалкова), которая возглавила мятеж граждан и приняла участие во всех "оппозиционных" диалогах.

Этот эпизод - изюминка фильма - временно был скрыта для просмотра. По мнению российских комментаторов, если бы там играла не Михалкова, серию бы не вернули для показа.

Если охарактеризовать фильм парой слов, он тяжелый и захватывающий.

Украинцы могут увидеть "Эпидемию" только в пиратской версии, на YouTube. Мы предлагаем вниманию читателей рецензию сериала. Но не советуем смотреть его тем, кто панически боится коронавируса. Ниже вы поймете, почему.

Платная российская запрещенка

Сериал "Эпидемия" выпустила та же платная платформа - ТНТ-Премьер (входит в холдинг Газпром-медиа), которая в декабре оскандалилась с сериалом "Слугой народа".

Первые эпизоды картины в главной роли с Владимиром Зеленским были выпущены по телевидению - на ТНТ, а потом перенесены в закрытый доступ - на ТНТ-Премьер. Медийщики тогда нескладно оправдались. Мол, такой был маркетинговый ход, но им никто не поверил - анонсировался показ сериал целиком в открытом доступе.

Россияне в шутку называют эту платформу запрещенкой. Из-за чего сервис регулярно получает по шапке.

В 2018 году там вышел супер-хит "Домашний арест" про мэра-коррупционера, который называют современным Гоголем. Главный герой Павел Деревеняко в интервью Ивану Урганту сказал, что, по его информации, сериал смотрели "на самом верху" - Владимир Путин, и якобы он тоже смеялся.

Тем не менее, "Домашний арест" до сих пор не вышел на большой экран. И такая же участь, похоже, ждет и "Эпидемию", которая также успела угодить в скандал из-за цензуры даже находясь в доступе по подписке (из Украины подключить ее нельзя).

Режиссером "Эпидемии" выступил Павел Костомаров, которого называют либералом. Такую характеристику он получил за фильм "Мой друг Борис Немцов", который он снял ранее. А также то, что в 2014 году он подписал письмо "Мы с Вами!" от киношников в поддержку Украины.

О чем сериал Эпидемия

Похоже, что Костомаров не особо сдерживал себя и в случае с "Эпидемией". К его героям потихоньку начинает приходить осознание страшного вируса, когда по телевидению прерывают эфир с медиками, говорящими о реальных масштабах трагедии.

Вирус передается всеми возможными способами. Болеют ним три дня. Первый симптом - кашель с кровью. Затем у инфицированного покрываются пеленой глаза, он слепнет и умирает.

Чтобы остановить распространение, зимнюю Москву обносят колючей проволокой, выезд и выезд запрещен. Власть в стране захватывают мародеры, которых в картине называют незаконными вооруженными формированиями.

Чтобы выжить, герои на нескольких автомобилях выдвигаются из Подмосковья в Карелию, на необитаемый остров. Компания большая:

мужчина №1 - играет Кирилл Кяро ("Нюхач")

его жена - Виктория Исакова ("Оптимисты" и "Оттепель")

ее сын-аутист - Эльдар Калимулин

первая жена мужчины №1 - Марьяна Спивак ("Нелюбовь")

ее сын-дошкольник - Савелий Кудряшов

отец мужчины №1 - Юрий Кузнецов (роль Мухомора из "Улицы разбитых фонарей")

мужчины №2 - Александр Робак ("Географ глобус пропил", "Домашний арест")

его беременная жена - Наталья Земцова ("Восьмидесятые")

его дочь - Виктория Агалакова ("Распутин")

Большую часть времени фильма герои проводят в пути. Чтобы добраться в безопасное место, которым они считают остров в Карелии, москвичи готовы на все.

Герои убивают людей и погибают сами. Теряют и ищут детей. Несколько раз попадают в аварии. Пьют. Занимаются сексом. Хотят самоубиться. Некоторые сходят с ума. Очень экономят еду. За бензин готовы избивать до полусмерти. В итоге одна из героинь заражается тем самым смертельным вирусом и компания начинает с этим бороться, но каждый по-своему.

Создается впечатление, что авторы хотели показать все пороки человека на примере своих героев. Поэтому ни одного из них нельзя назвать положительным персонажем.

По мере развития сюжета нотки доброты привносят врач скорой, который может излечить этот вирус. Роль исполняет Александр Яценко ("Аритмия"). А также медсестра из российской глуши - Анна Михалкова ("Обычная женщина").

Михалкова играет главную роль в одной из серий. Москвичи теряют младшего ребенка и он спрячется в сельской поликлинике, где та работает медсестрой. Бойцы так называемого санитарного ОМОНа в это время расстреливают часть местных жителей - инфицированных и отказавшихся от эвакуации.

Потерявшийся мальчик прячется под больничной койкой. Его находит силовик, приказывает лечь "мордой в пол" и передергивает затвор. Но Михалкова бьет его по голове и спасает ребенка.

Вместе с мальчиком героиня возвращается в свою хату и собирает там деревенское вече. Она инициирует народное ополчение, чтобы идти убивать "омоновцев". Помогает ей в этом сосед - бывший военный, одноногий. У мужика в диване большой схрон оружия, который Михалкова просит раздать людям.

Убеждает героиня Михалковой соседа так: "Ты приносил присягу?" Мужик читает ее наизусть: "Я клянусь добросовестно изучать военное дело, беречь военное и народное имущество, и до последнего дыхания быть преданным своему народу, своей советской родине и советскому правительству".

На эта героиня Михалковой отвечает: "Так вот из всего этого народ только и остался. И он на улице там стоит. Клялся, значит, защищай". Мужик соглашается и демонстрирует снайперскую винтовку, трехлинейку Мосина, ППШ, карабин Симонова, Маузер, ТТ.

Далее следует абсолютно сюрреалистическая сцена. Ополченка Михалкова собирает всех бабок, хромых, косых и местных алкашей. Бывший военных учит их стрелять.

После мастер-класса это ополчение идет убивать силовиков. Один из мужиков спрашивает у Михалковой: "Мать, постой, послушай меня, зачем мы идем?" Она отвечает: "Потому что нельзя так с нами - вот почему", подразумевая то, как власть расправляется с людьми.

Затем героиня Михалковой запевает "Ты неси меня река..." Народ подхватывает. И под песню "Любэ" селяне разносят силовиков - кто прикладом, кто из автомата.

Эту серию разместили на платформе, но тут же удалили. Продюсеры сказали, что вдруг решили перенести показ оставшихся серий. Но зрители успели скачать и посмотреть ее. В результате этот эпизод все-таки вернули. Однако сам сериал прервали на восьми сериях - мол, дальше будет новый сезон.

Первый сезон завершается тем, что возле жилища москвичей в Карелии подает "военный самолет с иероглифами". А самый последний кадр - за территорией начинают наблюдать люди китайской наружности на квадрациклах в защитных костюмах. Связать с коронавирусом авторы это никак не могли - сериал появился до того, когда вокруг Covid-19 началась реальная паника.

Украшают фильм два момента - кадры зимней природы, снятые коптером с высоты птичьего полета. А также много песен - русских и иностранных, которые принято называть эстрадой 90-х. Под них и происходит весь треш.

Сериал "Эпидемия" - это уверенные 18+. Зритель вряд ли захочет пересмотреть его еще раз (оптимизма в жизнь он, мягко говоря, не добавляет). А если параллельно почитает свежие новости о коронавирусе, то, возможно, пойдет в магазин за крупами, консервами и спичками.