Турция готова начать войну с Россией, а месть за атаку турецких войск в сирийском Идлибе будет ужасной.

Об этом в эфире телеканала "A Haber" заявил советник президента Турции, а также член президентского комитета по безопасности и внешней политике Месут Хакки.

По словам чиновника, Турция не враг Сирии, Ираку, курдам или арабам. "Мы с ними братья. Мы здесь, чтобы брат не убивал брата", — отметил он. Хакки добавил, что Москва идет неверным путем и потеряла доверие Анкары.

По словам советника, Россия, которая в которой живут 25 миллионов мусульман, "будет расчленена изнутри", привело издание Ahval часть его слов в Twitter.

"В прошлом мы сражались с Россией 16 раз, мы сделаем это снова, наша месть будет ужасной", — сказал чиновник. Пользователи соцсети под цитатой указали, что обычно во время войн Турция проигрывала.

Хакки таким образом отреагировал на данные о гибели в сирийской провинции Идлиб 33 турецких военнослужащих во время обстрела со стороны сирийских сил вечером 27 февраля. Его слова другие официальные лица Турции пока не комментировали.

Напомним, 27 февраля в результате удара российской авиации под Идлибом убиты десятки турецких военных. В ночь на 28 февраля армия Турции нанесла ответные удары по позициям сирийцев в Идлибе. Военные Сирии потеряли комплексы "Бук" и "Панцирь", 23 танка, столько же полевых и самоходных орудий, а также пять вертолетов.

В Минобороны России указали, что турецкие войска попали под обстрел, поскольку находились среди наступавших на позиции армии Сирии боевиков и не передали свои координаты. Турция же в ответ заявила, что удары по позициям наносились, несмотря на координацию действий с Россией.

Как писала "Страна", сегодня глава России Владимир Путин провел телефонный разговор с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом о ситуации в Идлибе.