В четверг, 27 февраля, нардеп от "Слуги народа" Владимир Крейденко побывал на сессии Мелитопольского горсовета и попал там в скандал: он вместе с помощниками блокировал трибуну, его документы облили водой, а потом и вовсе силой сняли со стола, куда он залез, чтобы отстраниться от окруживших его местных депутатов.

Об этом свидетельствуют видео, обнародованные в YouTube.

На некоторых из роликов видно, как депутата не хотят пускать в зал заседаний горсовета, поэтому он силой открывает дверь и пропускает в помещение своих сторонников. Также на видео запечатлено, как помощница нардепа обливает водой вступившего с ним в спор мужчину. Как позже заявляет Крейденко, его документы тоже облили.

На последнем из видео Крейденко силой снимают со стола рядом с трибуной, куда он залез, чтобы, видимо, отстраниться от окруживших его противников.

Видео: YouTube/ РИА Мелитополь

Видео: Facebook/ Ігор Мосійчук

Сам нардеп в Facebook сообщал, что его визит в горсовет связан с "проблемой завышенных тарифов на тепло, которые местные власти не хотят снижать, хотя все законные основания для этого им были предоставлены Кабмином".

Скриншот: Facebook/ Володимир Крейденко - офіційна сторінка

Напомним, недавно мы писали о другом конфликте, который произошел с представителем "Слуги народа". Так, под Днепром избиратели чуть не избили "слугу народа" Каптелова. Чтобы уйти со встречи, ему понадобилась полиция.