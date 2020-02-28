В Румынии жители региона Арджеш с вилами и топорами вышли на акцию протеста против размещения там на карантин зараженных коронавирусом.

Об этом сообщает местное издание Digi24.

В пятницу, 28 февраля стало известно о том, что власти страны определили детский лагерь и пансионат в Арджеше в качестве мест для изоляции инфицированных смертельным коронавирусом COVID-19. К протестующим для недопущения беспорядков вышли силовики

"А нам что делать? Мы с этим не согласны. Как же нам не бояться? Есть же Бухарест, Питешти, там пансионаты, много места, леса. А вы здесь дураков нашли?" - говорит житель города.

Видео: YouTube/ Pro Media TV

Ранее мы писали о том, что первый случай заражения коронавирусом в Румынии был зафиксирован 25 февраля.

Напомним, что подобный протест недавно проходил и в Украине. Так, жители Новых Санжар в Полтавской области вышли против размещения в местном госпитали эвакуированных из Уханя украинцев и граждан других стран.