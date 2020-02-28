Глава России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган во время телефонного разговора договорились провести встречу для обсуждения ситуации в сирийской провинции Идлиб.

Об этом в пятницу, 28 февраля, заявил глава управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун, передает агентство "Анадолу".

"В ходе телефонной беседы президенты Турции и России Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин согласились обсудить Идлиб лицом к лицу", - заявил он.

Напомним, в результате удара российской авиации под Идлибом 27 февраля были убиты десятки турецких военных. После обострения под Идлибом Турция открыла проход для сирийских беженцев в Европу

Ранее сообщалось, что Турция обещает многократный ответ за потери под Идлибом и готовится объявить войну Сирии