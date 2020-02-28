В Верховную Раду внесли законопроект № 3102, который предусматривает уголовную ответственность за публичное надругательство над военными Вооруженных сил Украины, военной формой одежды или знаками различия военнослужащих. Об этом сообщается на сайте парламента.

Инициаторы законопроекта - нардепы от "Слуги народа", "Европейской солидарности", "Батькивщины", "Голоса" и сопредседатель группы "За будущее" Тарас Батенко.

Законопроект предлагает установить, что публичное надругательство над военнослужащими ВСУ, военной формой одежды или знаками различия военнослужащих карается штрафом до 850 гривен или общественными работами на срок от 60 до 240 часов.

Если такие действия были совершены в особый период, то это будет наказываться штрафом до 850 гривен, арестом на срок до 6 месяцев или лишением свободы на срок до 2 лет.

В пояснительной записке предполагается, что законопроект, в случае его принятия, будет служить превентивной мерой в предотвращении таких действий и установит адекватную ответственность за их совершение.

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