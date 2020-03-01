Украинцы выступают против закрытия русских школ - как по всей стране, так и в русскоязычных регионах. Об этом говорят результаты недавнего опроса.

Исследование появилось как бы в ответ на дискуссии, которые поднялись в правящей партии вокруг этой темы. В "Слуге народа" заговорили о том, что нужно пересмотреть отдельные нормы закона о тотальной украинизации.

В партии Зеленского заявили, что начали подготовку к национальному круглому столу, который может изменить этот закон. Да и сам Зеленский пока не подписал проект закона о среднем образовании, в котором русские школы украинизируются уже с 2020 года.

Параллельно подан законопроект, который возвращает русский язык в украинское образование на всех уровнях (и в ВУЗы, и в школы, и в детские сады).

"Страна" разбиралась в активизации "русского вопроса" и в его перспективах.

73% украинцев - за возвращение русского в школы

27 февраля Киевский международный институт социологии (КМИС) обнародовал данные недавнего опроса - должно ли государство обеспечивать русскоговорящим гражданам возможность получать школьное образование и общаться с чиновниками на русском языке.

Опрос показал, что 33% респондентов считают, что государство должно обеспечить русскоязычным гражданам Украины право получать школьное образование на русском языке на всей территории Украины. Еще 40% - что в тех областях, где большинство населения этого желает, но не на всей территории.

То есть 73% опрошенных украинцев выступили за право обучаться на русском языке либо в целом по стране, либо в русскоязычных регионах. Вариант ответа "государство не должно обеспечивать такого права" выбрали 24% опрошенных.

"Это приговор политике тотальной украинизации", - комментирует результаты исследования телеграм-канал "Политика Страны".

"Эта политика не пользуется поддержкой подавляющего большинства населения Украины.

И, судя по цифрам, почти всех тех, кто проголосовал за Зеленского во втором туре выборов.

А потому вопрос об отмене дискриминационного закона о тотальной украинизации и вопрос об изменении языковых статей закона об образовании не просто назрел, а уже перезрел", - говорится в сообщении.

Идеи "слуг народа"

Интересно, что ранее о возвращении русского языка, заговорили в пропрезидентской партии.

На этой неделе на сайте Верховной Рады появился проект изменений в закон "Об образовании", который предлагает вернуть право получать образование на родном языке не только представителям коренных народов (к которым в Украине относят только крымских татар), но и всем нацменьшинствам, в том числе и русскоязычным. Причем речь идет не только о среднем образовании, но и о высшем.

Также в тексте предлагается, чтобы государство способствовало изучению языков международного общения, прежде всего английского и русского. Русский язык в данном документе - дополнение, раньше в законе говорилось только про английский.

Законопроект зарегистрировали нардеп от "Слуги народа" Максим Бужанский и депутат "Оппозиционной платформы - За жизнь" Олег Волошин.

Максим Бужанский. Фото: Верховная Рада Украины

В действующей редакции закона об образовании, право на получение образование на своем родном языке, помимо представителей украинской нации, имеют только коренные народы, то есть, крымские татары. Обучение в средней школе на языках нацменьшинств должно прекратиться с 1 сентября 2020 года. Для языков Евросоюза - с 1 сентября 2023 года.

Бужанский и Волошин зарегистрировали в парламенте еще один языковой законопроект - о русском языке в Верховной Раде. В нем говорится о том, чтобы депутатам разрешили выступать на русском языке на пленарных заседаниях, парламентских слушаниях, в работе органов парламента. При этом Аппарату Рады необходимо будет обеспечивать перевод с языков национальных меньшинств на государственный язык и наоборот.

Олег Волошин

В пояснительной записке нардепы указали, что статья 2 Регламента Рады, которая устанавливает языком работы парламента государственный язык, не реализует конституционные права, перечисленные в статье 10 Основного закона страны (о свободном развитии, использовании и защите русского и других языков нацменьшинств Украины).

Но тут нужно отметить, что нардеп Волошин принадлежит к "Оппозиционной платформе", а Бужанский - пусть и "слуга народа", но со своим, особым мнением по украинизации. Которое основной частью партии президента далеко не всегда разделяется.

То есть их инициативы могут так и остаться на бумаге. Если, конечно, в самой позиции Банковой и монобольшинства не произойдут какие-то тектонические сдвиги.

Некий намек на такой разворот появился совсем недавно. О возможном пересмотре закона о тотальной украинизации на днях заявил глава гуманитарнго комитета Рады Александр Ткаченко. В недавнем интервью он сказал, что принятие языкового закона (известного, как закон о тотальной украинизации) заложило много рисков для общества.

Александр Ткаченко. Фото: glavcom.ua

По его словам, нардепы на базе Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики начали подготовку к национальному круглому столу по языковому вопросу. Законодатели хотят найти компромиссный подход, который бы объединял страну.

"Это непростой вопрос. Мы будем к этой дискуссии привлекать специалистов, ученых, экспертов. Поэтому, если начинать эту дискуссию и идти вперед, то нужно четко осознавать все риски, с которыми мы можем столкнуться. Такая дискуссия скоро начнется. По крайней мере, ученые, к которым мы обратились с такой идеей, отреагировали слава Богу, наконец-то можно начать. Общество давно уже ждет откровенного, но спокойного разговора по этому вопросу. Если делать изменения, то только комплексно, не выборочно. Поэтому мы в этом законе о СМИ практически не касались языка", - сказал Ткаченко.

Законопроект №5670-д "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" (закон о тотальной украинизации) Верховная Рада приняла в апреле прошлого года. Его подписал тогдашний президент Петр Порошенко.

Владимир Зеленский пообещал изучить закон о тотальной украинизации как только станет президентом. Однако изучение затянулось - и почти через год после обещаний реакции президента все еще нет. А из рядов "Слуги народа" и Кабмина периодически неслись заявления о том, что порошенковский закон нужно не обсуждать, а выполнять.

То есть налицо - крайне интересный разворот позиции правящей партии.

Почему "слуги народа" заговорили о русском языке

Как мы уже упоминали, законпроект о среднем образовании, который украинизирует школы, все еще находится на подписи у президента.

Если Зеленский подпишет его в таком виде, как сейчас - это будет первым шагом нового президента по дискриминации русскоязычных. Пока что Зе в этом рук еще не замарал. Но если он это сделает - назад пути уже не будет.

И судя по паузе, которую взял гарант - он не слишком горит желанием жечь мосты со своим электоратом, в котором огромная доля русскоязычных жителей Украины.

Тем более, что на носу - выборы в местные советы, и там придется всерьез бороться с политсилами, которые четко артикулируют пересмотр политики тотальной украинизации, затеянной Порошенко.

Речь об "Оппозиционной платформе - За жизнь", которая, судя по недавно опубликованным рейтингам, улучшила свои позиции в сравнении с минувшими выборами в парламент. В отличие от партии "Слуги народа", популярность которой падает.

О причинах этого "Страна" уже рассказывала: в "Платформу" от Зе уходит тот электорат, который голосовал прежде всего за окончание войны и против националистических перегибов.

И если Зеленский подпишет законопроект о среднем образовании, то этот переток будет лишь ускоряться.

Видимо поэтому в "Слуге народа" начали делать робкие заявления о пересмотре украинизации. Которые пока, отметим, никакими реальными шагами не сопровождаются. А делаются скорее всего с целью проверить реакцию.

Конечно, послабления русскоязычным действительно могли бы укрепить позиции Зе на юго-востоке Украины накануне местных выборов. И даже во-многом перебить негативный эффект от того, что не выполняется основное обещание президента - закончить войну на Донбассе.

Однако есть как минимум две проблемы. Это, во-первых, националисты и парламентские партии, которые близки к этой идеологии (Евросолидарность, Голос и Батькивщина). Они вполне могут раздуть серьезную "зраду", переходящую в митинги и уличные столкновения.

А во-вторых - внутренняя оппозиция в "Слуге народа". Она собрана главным образом в комитете по гуманитарной политике, возглавляемом Ткаченко. Идеологические позиции его руководства мало чем отличаются от Порошенко и националистов. Достаточно вспомнить их поведение на комитете, когда Александр Ткаченко и его зам Гео Лерос требовали от нардепов говорить только по-украински.

Поэтому есть сомнения, что анонсированный тем же Ткаченко круглый стол не станет профанацией решения языкового вопроса. Тем более, что подготовка к украинизации школ на деле идет полным ходом: учителей массоово отправляют на языковую переквалификацию, о чем недавно сообщала министр образования Анна Новосад.

Впрочем, дальнейшее падение рейтингов может сделать "слуг народа" и Зеленского более активными в плане отмены жестких норм украинизаторских законов, принятых во времена Порошенко.