За последние сутки резко накалилась ситуация в Сирии. Вчера в провинции Идлиб погибли несколько десятков турецких солдат. Их разбомбила авиация - по официальным данным, сирийских ВВС. Хотя, первоначально в СМИ прошла информация, что бомбила российская авиация.

Произошло это после атаки протурецких боевиков, воюющих с президентом Асадом при поддержке армии Турции.

Ситуация вызвала всемирный переполох: Турция пожаловалась в НАТО и начала выпускать в ЕС сирийских беженцев. Одновременно турецкие политики начали делать громкие заявления: требовали объявить войну Сирии и перестать пропускать российские суда через Босфор.

В самой же Турции нарастает паника: власти заблокировали соцсети, чтобы меньше говорили о десятках погибших в Сирии. А лира упала до 9-месячного минимума.

Все подробности ситуации - в нашей онлайн-хронике по ситуации в Турции и Сирии. Будет ли там война - разбиралась "Страна".

Обмен ударами

27 февраля протурецкие формирования пошли в наступление и захватили участок на трассе, ведущей в город Алеппо.

Точнее, это было контрнаступление. Ведь неделю назад эту трассу полностью поставила под контроль сирийская армия. Которая с начала зимы вообще перешла в наступление на позиции боевиков. То есть начала зачищать Идлиб - последний оплот вооруженной на территории страны. Но что более важно - контролируемый Анкарой оплот.

Турция и ее подопечные начали отвечать на действия сирийцев. И уже пытались отбить трассу в середине февраля - но понесли потери от удара российских ВВС. Уже тогда ситуация накалилась до предела и запахла крупным конфликтом (детальнее о первой крупной стычке турок и сирийцев с россиянами читайте здесь).

Однако треугольник Россия-Турция-ЕС решил не пороть горячку и провести встречу в начале марта на уровне лидеров стран. И, казалось, что до того момента ситуация будет замороженной.

Но уже вчера боевики при поддержке турков пошли в атаку на город Серакиб (он находится на стратегической трассе на Алеппо) и захватили его.

После чего сирийцы предприняли контрнаступление и вчера вечером нанесли авиаудар по противнику под который попало турецкое подразделение.

Только по официальным данным, погибло более 30 только турецких солдат. По неофициальным - более 60-ти.

Версии того, что произошло, было две. По турецкой, армия Эрдогана сообщала россиянам свои координаты. Но по ней все равно нанесли удар.

По российской - координат не было, а турецкие военные перемешались с повстанцами. Поэтому и попали под удар.

Также есть и две версии, кто именно наносил удар. Первоначально все говорили о российской авиации. Но ближе к утру турецкие представители стали детать упор на то, что работала сирийская авиаци и, мол, именно Асад несет ответственность за гибель турецких солдат.

Вероятно, такая смена акцентов произошла не случано. Но об этом расскажем чуть ниже.

Сразу же после известия о таких огромных потерях в Турции поднялась паника: правительство начало блокировать соцсети, чтобы сведения о массовой гибели военных не расшатывали общество. Той же ночью турецкая армия нанесла "удар возмездия", который транслировала в прямом эфире.

Картинка была внешне зрелищной. Турки сообщали о серьезных потерях у сирийцев - 114 солдат. В Дамаске пока этого не подтверждают.

И вообще непонятно, нанесли ли удары турков какой-то существенный ущерб сирийцам.

Но формально Эрдоган мог заявлять, что за своих погибших военных уже поквитался.

Война или нет?

После обмена ударами начался обмен эмоциями.

В Турции начали раскачивать антироссийские настроения. Собрался митинг под посольством РФ в Анкаре. А парламентарии правящей партии стали заявлять, что России перекроют ход через пролив Босфор. Что неизбежно при введении военного положения, которое скоро объявит Эрдоган.

Правда, вскоре после этого заявления россияне демонстративно провели через Босфор два своих военных корабля с ракетами "Калибр" на борту.

Тем не менее все ждали как минимум объявления войны Сирии. Однако этого не произошло. Турция заявила только, что теперь будет рассматривать военные объекты Сирии как вражеские. Однако это не равносильно объявлению войны. Тем более, что турки и раньше регулярно обстреливали сирийские позиции. То есть тут ничего нового не произошло.

Кроме того, как писалось выше, турецкий гнев с России быстро переключился на Асада. А про роль РФ в этом инциденте говорить почти перестали.

Россия также заявила, что ее самолеты турок не обстреливали.

То есть на уровне официальных заявлений стороны друг друга ни в чем не обвиняли. Из чего было видно, что воевать друг с другом Москва и Анкара не хотят.

Глава МИД России Сергей Лаврв даже принес соболезования по поводу гибели турецких военных. А Путин и Эрдоган созвонились и начали готовить личную встречу.

Параллельно Анкара начала действовать на западном направлении: собрала совет НАТО и припугнула Евросоюз открытием границ для сирийских беженцев, которые уже направились в сторону ЕС. То есть это опосредованный фактор давления на Россию - чтобы она перестала мешать туркам закрепиться в Идлибе.

Но очевидно одно - и на этот раз ситуация, скорее всего, не скатится в большую войну. Почему?

Потолок Эрдогана и Путина

Зачистка Идлиба - это одна из самых болезненных тем для Эрдогана, который воспринимает эти территории примерно как Россия относится к "ДНР" и "ЛНР" (в этом ключе, кстати, забавно наблюдать то, как многие украинские комментаторы поддерживают Анкару, которая по сути открыто вторглась на суверенную территорию соседней страны).

Консенсус по поводу этой провинции, которая граничит с Турцией, был достигнут с Россией еще в 2018 году. Территория отдавалась туркам под контроль, но на определенных условиях: зачистка радикальных боевиков-исламистов, совместное патрулирование, создание зоны безопасности. Но все это - лишь до окончания войны в Сирии и написания новой Конституции.

В Дамаске и Москве говорят, что Анкара этих условий не выполняла. И поэтому Асад начал операцию в Идлибе. Которая вызвала ряд его прямых столкновений с турецкими войсками, уже второй раз попадающими под авиаудары с неприятным для себя результатом.

Судя по военной напряженности, пока на переговорный формат по Идлибу Эрдоган не настроен. То есть обсуждать тему он будет, но параллельно будет и воевать. Настроя на деэскалацию, чтобы выйти на сделку пока в Турции не ощущается.

По всей вероятности, в Анкаре считают, что на прямую войну с Турцией - членом НАТО и важным партнером РФ - Москва не пойдет. Как не пошла она в 2015 году, когда турецкие военные сбили российский истребитель.

Кроме того Эрдоган считает, что у границ Турции он имеет больше прав решать судьбу Идлиба, чем далекая Москва. Но и Россия имеют свой железный аргумент - защита территоральной целостности Сирии в ее международно признанных границах.

По той же причине логика "Россия побоится вмешиваться" может не сработать: война идет на территории Сирии. И пока турецкие войска там будут находиться, Москва может их уничтожать сколько угодно. Не нанося ударов по самой Турции. Что кстати сейчас и происходит.

И формально НАТО не может тут ничего сделать: Турция воюет в чужой стране, на нее никто не нападает. На Сирию действие 5-й статьи устава НАТО о защите стран-членов не распространяется. О чем уже прямо и сказали ряд стран-членов альянса.

Кроме того, в регионе у Турции почти нет союзников. Иран поддерживает Асада. Враждебные у Анкары отношения и с Саудовской Аравией и Египтом. Эти две страны противостоят Эрдогану в Ливии, поддерживая генерала Хафтара, который воюет с правительством в Триполи, которое опирается на турецкую помощь. И в Ливии, к слову, турецкая армия также несет большие потери (за последние сутки там погибло по разным данным до 15 турецких солдат).

Однако ситуация все равно опасна тем, что конфликт идет вблизи турецкой границы. И если с нее пойдет атака на сирийскую территорию, то это может привести уже к официальной войне между Дамаском и Анкарой. Что поставит Россию перед нелегким выбором: защищать союзника и воевать с важным стратегическим партнером (и к тому же страной НАТО) - или пусть с потерей лица, но сохранить мир, поступившись Идлибом.

То есть потенциал повышения ставок невелик что у Анкары, что у Москвы. Большой войны не хотят обе стороны (и это видно по деликатной в отношении РФ позиции Эрдогана и наоборот). Но и уступить пока не может никто.

Не исключен также вариант, что Турция начнет войну с Сирией, формально не задевая России и декларируя мир с Москвой. Но по сути это все равно будет война с Москвой и Дамаском. С огромными потерями.

"Уже сейчас сотни турецких солдат находятся в окружении на своих наблюдательных постах вокруг провинции Идлиб на территориях, ныне подконтрольных Асаду.

Их массовое убийство, конечно, было бы уже 80 лвл hard-ball game со стороны Дамаска, но если его припрут к стенке и поставят вопрос о выживании политического режима, то тут все средства хороши.

Асаду терять нечего. Сирийские войска на своей земле. Они понимают, за что стоят и за что умирают. Они полны ненависти к туркам, и готовы стоять до последнего. Генералитет настроен решительно (даже если переоценивает свои силы).

К тому же, позиция самой Турции по Идлибу слишком размыта и неоднозначна, как с международно-правовой, так и с политической точки зрения.

Во-первых, турецкие военные не имеют никакого права находится в Идлибе и вообще в Сирии. Согласно международному законодательству, они являются оккупантами. Это осложняет вопрос втягивания в конфликт стран НАТО, не желающих лезть в идлибское болото.

Во-вторых, что бы не говорили турецкие власти, в рядах про-турецких сил воюют также и откровенные экстремисты - бывшие члены "Исламского государства" (до сих пор использующие соответствующие нашивки), экстремисты из "Исламской партии Туркестана" и "Таухид валь Джихад", террористы коалиции "Тахрир Аш-Шям".

Благодаря этим силам турки и сумели контратаковать против сирийской армии в последние несколько дней, захватив Ан-Найраб, а затем и Саракеб. Поддержка такого джихадистского интернационала - это, мягко выражаясь, очень мутная история, которая не всем по нраву, и является угрозой для самой Турции, у которой с группировками непростые отношения. Ну и сюда же сложности с вовлечением ЕС и НАТО.

У Эрдогана реально цугцванг, в который он загнал себя сам. Не реагирует - теряет лицо и популярность, а возможно и политическую легитимность. Реагирует как обычно или слабо - тоже самое + даёт повод врагам и дальше его щемить. Реагирует - рискует развязать полноценную войну, которую не факт, что сможет выиграть, а последствия которой могут стать катастрофой для региона.

Россия находится в такой же сложной ситуации. Если Турция атакует, надо будет что-то делать. Ответят слабо и неубедительно - дадут Анкаре понять, что можно давить и дальше. Не отреагируют потеряют союзника в Дамаске и, возможно, влияние в Сирии, а инициативу перехватят США и их союзники. Ответят - рискуют развалить свой альянс с Турцией и втянуться в войну, которую не хотят", - пишет политолог-международник Илья Куса.