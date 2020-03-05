8 марта наступит праздник, которого ждут многие женщины. В Международный женский день многие из них ждут подарков и внимания. Самый главный атрибут этого дня - цветы, и, несмотря на то, что ценник резко ползет вверх к этой дате, многих покупателей это не останавливает. Кроме, цветов, можно порадовать своих любимых женщин, подруг и коллег и другими сюрпризами. Собрали десять идей подарков к 8 марта.

1. Сладкие наборы с чаем и имбирным печеньем, орешками, сладостями и шоколадом. Его можно подарить и коллеге на работе и подруге, и свекрови или теще. Многие сайты предлагают готовые наборы в красочных упаковках и коробках.

Фото: pim-pim.com.ua

При желании такой набор можно собрать самостоятельно. Например, для такого подарка понадобится чашка, чай, мед в баночке, ситечко для чая, орешки в шоколаде, открытка и подарочная упаковка.

Фото: planetapodarkov.com.ua

2 Наборы косметики, наборы для ванн - тоже очень популярны. Главное, примерно знать предпочтения того, кому будет адресован подарок, чтобы он не пылился из-за того, что женщина не пользуется такой косметикой. Такие подарки лучше дарить близким - жене, сестре, подруге, бабушке. Коллегам лучше выбрать что-то другое.

3. Билеты на концерт любимого музыканта или исполнительницы, театральную премьеру, курсы - все это тоже может быть подарком при условии. что вы знаете, чего хочет другой человек.

4. Вещь, полезная в хозяйстве. Дарить бытовую технику считается дурным тоном, ведь она нужна для всей семьи и ее можно просто купить. Поэтому чайники и стиральные машинки жене лучше не дарить. А вот, если она присмотрела что-то особенное - набор посуды, кофемашину и ждет такой подарок - то можно попробовать.

Сковородки, чайники, сервизы, бокалы - хорошо дарить бабушкам, свекрови, теще. Можно выбрать красивый термос с пожеланиями тепла. Так вы проявите свою заботу.

Фото: planetapodarkov.com.ua

5. Нижнее белье, предметы одежды, обувь - дарят только самым близким.

6. Сладости - универсальный подарок. Конфеты, тортики, подарочные наборы зефира ручной наборы, пряников - все это можно презентовать сотрудницам на работе, подругам, любимым.

7. Книги, принадлежности для офиса и творчества. Такой подарок подойдет и для коллег, и для подруг, и для сестры. Главное знать, что им нравится - книга любимого автора, набор для рисования, вышивания.

8. Украшения. Большинство женщин любят украшения. Это может быть дорогое ювелирное изделие - близким и дорогим людям, или красивая бижутерия - для тех, кто не так близок.

9. Спортинвентарь оценят те, кто увлекается физической активностью. Это могут быть фитнес-браслеты, набор красивой спортивной формы, яркие гантели, теннисные ракетки, роликовые коньки, велосипед. Также активные женщины оценят сертификат в бассейн или спортзал.

10. Подарки своими руками, поделки. Дети могут порадовать своих мам и бабушек рисунками, открытками, поделками. Можно нарисовать плакат и повесить его на кухне, чтобы утром мама увидела его. Приготовить праздничный завтрак, распечатать фотографии и сделать альбом с подписями или записать видео, сделать слайд-шоу или мультфильм о маме. Еще один вариант - написать сочинение "Почему я люблю свою маму". Бабушки тоже оценят такой подарок.

Чтобы порадовать женщин на 8 марта, подумайте, что может им понравиться. В каждом случае это индивидуально - у кого-то принято получать дорогие подарки, другим просто важно проявление внимания.