8 марта в Украине официальный праздник. Понедельник, 9 марта, также будет выходным в честь Международного женского дня. Мы уже писали, куда пойти на 8 марта в Киеве, а теперь подготовили список фильмов о женщинах и для женщин, которые можно посмотреть на выходных.

Список фильмов к 8 марта

Кинопросмотр на диване вместе с любимыми - это один из вариант проведения праздника. Уютный формат - с пледом, фруктами и вином дополнит список душевных фильмов, которые поднимут настроение и немного больше расскажут о женском характере.

1. "Ешь. Молись. Люби" - мелодрама с Джулией Робертс и Хавьером Бардемом. О том, как женщина вновь обретает себя после тяжелого развода. Фильм снят по книге американской писательницы Элизабет Гилберт. События в ней автобиографические.

2. Драма "Коко до Шанель" с Одри Тоту. Романтическая картина о легендарном модельере и законодательнице моды Коко Шанель. Она впервые одела женщину в брюки и придумала универсальное маленькое черное платье, которое до сих пор занимает важное место в гардеробе современниц модниц.

3. Фильм о современных карьеристках "Дьявол носит Prada" с Энн Хэтэуэй и Мэрил Стрип. Он рассказывает, как непросто не потерять себя в мире моды и глянца.

4. Эротический триллер "Поклонник" (16+) с Дженнифер Лопез и Райаном Гузманом в главных ролях. История о том, как мимолетная связь разведенной учительницы литературы и 19-летнего студента превращается в настоящий кошмар.

5. Комедия об истинной красоте женщины - "Красотка на всю голову" - с Эмили Ратаковски и Эми Шумер в главных ролях.

6. Мелодрама Вуди Аллена "Вики Кристина Барселона" с Пенелоппой Крус и Скарлетт Йоханссон. Приключения двух таких разных подружек из Америки, которые проводят каникулы в жаркой Испании, где им предстоит пересмотреть многое в своей жизни после того, как они столкнутся с красавцем художником и его темпераментной женой.

7. "Завтрак у Тиффани" - красивый фильм с Одри Хепберн о легкомысленной прожигательнице жизни, которая пообещала себе ни к кому не привязываться, но встреча с начинающим писателем неожиданно меняет ее убеждения.

8. Комедии о Бриджит Джонс - трилогия о жизни обаятельной, искренней, но неуклюжей британской журналистке, которая постоянно борется с одиночеством и лишним весом - отличное средство, чтоб поднять настроение.

9. Боевик режиссера Ридли Скотта "Солдат Джейн" с Деми Мур - рассказывает о женщине в армии, которая во что бы то ни стало хочет доказать, что она на равных с мужчинами.

10. Итальянская драма Джузеппе Торнаторе "Малена" с Моникой Беллуччи - о женщине, чья красота не дает покоя ни мужчинам, ни женщинам.

Как возник праздник

Более полутора века назад, 8 марта 1857 года, текстильщицы Нью-Йорка вышли на улицы американского города с требованием достойной оплаты труда и избирательного права для женщин. Позже, в 1910 году, американские делегатки приехали на Международную конференцию социалисток в Копенгаген, где Клара Цеткин предложила учредить Международный женский день как дату, посвященную борьбе за женские права. С тех пор день стал символом солидарности всех женщин мира за равенство. Они добивались избирательного права и равной оплаты труда с мужчинами.

В наше время вопрос с зарплатами остается открытым. По данным Госстатистики, женщины в Украине зарабатывают на 25% меньше мужчин. При этом в стране приняли ряд законопроектов, уравнивающих женщин в правах с мужчинами: закон об отмене списка запрещенных профессий для женщин, законы о криминализации домашнего насилия, о праве женщин учиться в военных заведениях и законы украинского правописания об использовании феминитивов.