В Минздраве рассматривают возможность эвакуации украинцев, которые являются членами экипажа круизного лайнера Diamond Princess, находящегося на карантине из-за коронавируса на борту.

Об этом сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

По его словам, всего в мире коронавирусом заразились пятеро украинцев, четверо - на борту Diamond Princess, все они находятся на лечении в больницах Японии.

"Все остальные находятся на карантине, в изоляции или на борту судна. С ними имеем постоянный контакт, МИД с ними постоянно контактирует. Также рассматривался вопрос и предлагали украинцам рассмотреть возможности эвакуации их из Японии в Украину. Пока мы не получили согласия, но вопрос на контроле", - сказал Ляшко.

Видео: Facebook/ УНН - Українські Національні Новини

Напомним, лайнер Diamond Princess 20 января отправился из японского города Иокогама в двухнедельный круиз по маршруту Кагосима - Гонконг - Окинава, который должен был завершиться 4 февраля, однако выяснилось, что один из пассажиров, который сошел на берег в Гонконге, был заражен коронавирусом. После этого лайнер отправили на карантин. Четверо пассажиров круизного лайнера Diamond Princess умерли от коронавируса.

Напомним, "Страна" писала о том, что украинцы с зараженного коронавирусом лайнера Diamond Princess не хотят возвращаться на Родину.

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