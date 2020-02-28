Украинская легкоатлетка Наталья Кроль была отстранена от профессиональных соревнований из-за обнаруженного в ее крови допинга.

Об этом сообщает Athletics Integrity Unit, один из отделов WADA.

В пятницу, 28 февраля, стало известно о том, что в крови двукратной чемпионки Европы было обнаружено запрещенное вещество гидрохлортиазид. Дисквалификация украинской спортсменки будет отсчитываться с 23 февраля - именно тогда WADA получила уведомение о положительной допинг пробе.

Однако срок дисквалификации спортсменки пока неизвестен. На данный момент Кроль отстранена временно, до конца разбирательства.

Стоит отметить, что Кроль два раза становилась чемпионкой Европы в беге на 800 метров (Амстердам-2016 и Берлин-2018), а также золотым призером Европейских игр в командных соревнованиях (Минск-2019).

Скриншот: Athletics Integrity Unit в Твиттер

Украинская легкоатлетка готовилась к Олимпийским играм-2020 в Токио, которые могут быть отменены из-за коронавируса.

Напомним, что недавно еще один украинский спортсмен был отстранен от соревнований. Нападающий киевского "Динамо", а также сборной Украины по футболу, Артем Беседин был дисквалифицирован на один год из-за допинга.