В нынешнем году впервые за 73 года не состоится Женевский автосалон 2020. Его проведение отменили после того, как правительство Швейцарии запретило все крупные мероприятия из-за распространения коронавируса, пишет The Verge.

Уточняется, что мораторий на проведение мероприятий вступает в силу с 28 февраля и будет действовать по меньшей мере до 15 марта. В этот период в стране не разрешается проводить общественные и частные мероприятия при участии более 1 тысячу человек. Женевский автосалон был запланирован на период с 3 по 15 марта.

Отмечается, что хотя Женевский автосалон не является крупнейшим мире, но именно там автопроизводители обычно анонсируют самые яркие и перспективные автомобили и концепты. Также известно, что это мероприятие ежегодно проводилось с 1947 года.

Ранее "Страна" писала о том, что из-за коронавируса Facebook отменила крупную конференцию для разработчиков.

Также мы сообщали, что Олимпиаду-2020 в Токио могут отменить из-за коронавируса.