В связи с тем, что коронавирус ближе и ближе подбирается к Украине, в Киеве определили 7 больниц, куда будут госпитализировать людей с подозрением на заражение.

Об этом со ссылкой на информацию мэра Киева Виталия Кличко пишут "Украинские Новости".

"Люди путешествуют по Европе и гарантировать, что заболевших в Киеве не будет, мы не можем", - сказал Кличко.

Всего в столице подготовили 7 баз для госпитализации пациентов с подозрением на коронавирус: 3 для взрослых - на 237 коек, 3 для детей - на 200 коек и 1 для беременных - на 63 койки.

Это Александровская больница, киевские больницы №4 и №9, детские больницы №1 и №2, а также 2 детские инфекционные больницы. Кроме того, по Киеву работают 2 специализированные бригады для транспортировки пациентов с подозрением на коронавирус.

Напомним, по словам секретаря СНБО Алексея Данилова, коронавирус все равно рано или поздно попадет в Украину, поэтому всего в стране подготовили 12 500 коек для зараженных.