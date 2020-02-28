Люди, которые повторно заразились коронавирусом, признаны незаразными, но власти все равно должны улучшить наблюдение за больными.

Об этом сообщил представитель Государственного комитета по делам здравоохранения КНР Го Яньхун, пишет Reuters.

Как он отметил, некоторые пациенты были повторно заражены уже после того, как выписались из больницы и были отпущены домой. Однако исследования показали, что, несмотря на это, от них нельзя было заразиться коронавирусом. Яньхун подчеркнул, что властям Китая следует углубить исследования вируса SARS-CoV-2 и улучшить наблюдение за заболевшими пневмонией.

Напомним, 24 февраля в китайском Ухане были зарегистрированы случаи повторного заражения коронавирусом у 195 человек, уже излечившихся от него. Из-за эпидемии городские власти ввели дополнительный обязательный 14-дневный карантин для выздоровевших жителей после того, как у некоторых из них в анализах был снова обнаружен вирус.

По последним данным, в общей сложности в мире заразились новым типом коронавируса более 84 тысячи человек. Из них более 2,8 тысячи скончались, а свыше 36,6 тысячи — излечились. Помимо Китая, где впервые выявили вирус, случаи заболевания COVID-19 зафиксированы более чем в 50 странах мира.