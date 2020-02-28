В связи с регистрацией в Швейцарии случая заражения коронавирусом Covid-19 в стране отменили все массовые мероприятия с участием более тысячи человек, в том числе, концерты и футбольные матчи.

Об этом сообщила пресс-служба правительства Швейцарии.

Так, на внеочередном заседании Федерального совета 28 февраля правительство Швейцарии классифицировало ситуацию в стране как "особую" с точки зрения закона об эпидемиях. Поэтому общественные мероприятия с участием более 1 000 человек до 15 марта запрещены.

"Федеральный совет запрещает проведение публичных и частных мероприятий в Швейцарии, на которые собираются более 1 000 человек. Этот запрет на события вступает в силу немедленно и будет действовать по крайней мере до 15 марта. Кантоны несут ответственность за соблюдение запрета", - сказано в заявлении.

В случае публичных или частных мероприятий, на которых будет собираться менее 1000 человек, организаторы мероприятия должны совместно с компетентными кантональными властями провести оценку риска, чтобы решить, можно ли проводить мероприятие.

Напомним, "Страна" следит за ситуацией в связи с эпидемией коронавируса: болезнь уже рядом с Украиной.