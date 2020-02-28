В Одессе обвиняемый в убийстве взял в заложники двух судей, угрожая гранатой. Видео
В Приморском райсуде Одессы обвиняемый взял в заложники двух судей, угрожая гранатой.
Об этом сообщает пресс-служба "Судебной власти Украины" в пятницу, 28 февраля.
Как сообщается, во время заседания суда обвиняемый в умышленном убийстве достал гранату и угрожал подорвать себя и всех присутствующих в помещении.
В экстренном порядке из здания суда были эвакуированы посетители и работники учреждения. Также известно, что злоумышленник захватил в заложники судей Виктора Иванова и Вячеслава Бондаря.
Фото: court.gov.ua
По данным местных СМИ, обвиняемого зовут Вячеслав Гарькавый, его судят за убийство гражданина Израиля в сентябре 2016 года. Прибывшие на место правоохранители уже обезвредили преступника. Как сообщает издание "Думская", граната оказалась муляжом.
Видео: YouTube/Новости Думская
Напомним, в Киеве дали 9 лет местному жителю, который при задержании бросил боевую гранату в патрульных.
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