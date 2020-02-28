В Приморском райсуде Одессы обвиняемый взял в заложники двух судей, угрожая гранатой.

Об этом сообщает пресс-служба "Судебной власти Украины" в пятницу, 28 февраля.

Как сообщается, во время заседания суда обвиняемый в умышленном убийстве достал гранату и угрожал подорвать себя и всех присутствующих в помещении.

В экстренном порядке из здания суда были эвакуированы посетители и работники учреждения. Также известно, что злоумышленник захватил в заложники судей Виктора Иванова и Вячеслава Бондаря.

Фото: court.gov.ua

По данным местных СМИ, обвиняемого зовут Вячеслав Гарькавый, его судят за убийство гражданина Израиля в сентябре 2016 года. Прибывшие на место правоохранители уже обезвредили преступника. Как сообщает издание "Думская", граната оказалась муляжом.

Видео: YouTube/Новости Думская

Напомним, в Киеве дали 9 лет местному жителю, который при задержании бросил боевую гранату в патрульных.

Также мы писали, что пьяный взорвал гранату в салоне Mercedes и отправил трех человек в реанимацию.