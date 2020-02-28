Кабмин разрешил Министерству здравоохранения потратить на закупку средств для предотвращения распространения коронавируса Covid-19 67 миллионов гривен, которые остались в Crown Agents после закупки препаратов для онкобольных.

Об этом говорится в постановлении Кабмина от 19 февраля, опубликованном на сайте ведомства.

"Разрешить Министерству здравоохранения с привлечением специализированной организации Crown Agents, осуществить закупку медицинских изделий для предотвращения заноса и распространения на территории Украины острой респираторной болезни, вызванной коронавирусом Covid-19 за счет остатков средств, предусмотренных на приобретение химиотерапевтических препаратов, радиофармпрепаратов и препаратов сопровождения для лечения онкологических больных, образовавшихся на счетах специализированной организации Crown Agents, которая осуществляла закупки по направлениям использования бюджетных средств по программе "Обеспечение медицинских мероприятий отдельных государственных программ и комплексных мероприятий программного характера" на сумму, не превышающую эквивалент 67072,19 тыс. гривен остатков средств, образовавшихся в 2019 году, путем заключения соглашений (договоров) с указанной специализированной организацией", - говорится в документе.

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