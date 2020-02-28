Заместитель министра здравоохранения и главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказывает, что в Украине по состоянию на 28 февраля не зарегистрировано ни одного случая заражения COVID-19. Но вчера вечером поступили новые образцы и их еще исследуют.

Об этом он сообщил во время ежедневного брифинга Минздрава по поводу коронавируса.

По его словам, вчера во время перелета бортпроводники заметили, что одна из пассажирок принимала лекарства. Они отметили это в медицинской декларации, и по приземлению пассажирку отвели в изолятор и направили для дальнейших исследований в одну из больниц Киева.

Как отмечает главный санитарный врач, каждый день около 75 тысяч человек, которые пересекают границу, подвергают температурному скринингу (измеряют температуру инфракрасными термометрами - Ред.).

На данный момент в Украине подготовлены 2 500 инфекционных боксов и 12 500 коек в инфекционных больницах. Начались обучения медиков "в полях", для бригад скорой помощи, эпидемиологов-инфекционистов. Кроме того, 10 марта должны появиться быстрые тесты, которые можно использовать за пределами лабораторий - они дадут ответ за 15-20 минут.

В то же время в МОЗ Украины не знают, как обстоит дело с мерами по предотвращению распространения коронавируса в Донецке и Луганске. По словам Ляшко, на пунктах пропуска пограничники используют температурный скрининг.

Также замминистра рассказал, что с зараженной украинкой в Италии контактирует МИД. Она находится в больнице, ее состояние не критичное. При этом всего 5 украинцев заразились за пределами страны - 1 в Италии, 4 на борту лайнера Diamond Princess у берегов Японии.

Видео: Facebook/ТСН

Напомним, по данным на 28 февраля, число жертв вируса Covid-19 выросло до 2 858 человек, зараженных уже 84 059.