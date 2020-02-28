Украинцам, которых 20 февраля эвакуировали из Китая и которые находятся на обсервации в Новых Санжарах, передали партию презервативов.

Об этом в Facebook сообщил находящийся там же журналист Александр Махов.

Партию презервативов передал Полтавский областной центр профилактики ВИЧ-инфекции и борьбы со СПИДом.

"У нас тут 103 человека закрыты в одном здании. Немного меньше половины женщин. Сами понимаете. Все должны быть здоровыми и защищенными. От любых вирусов. Этот мир спасет любовь", - написал Махов.

Скриншот, фото: Facebook/ Oleksandr Makhov

Отметим, что, по результатам лабораторных исследований, эвакуированные из Уханя украинцы и граждане других стран, которые сейчас проходят обсервацию в Новых Санжарах, не инфицированы коронавирусом.

Также мы писали о том, что содержание эвакуированных из Уханя в Новых Санжарах обошлось украинцам почти в три миллиона.