Прибывший из Ирана в Азербайджан гражданин России заразился коронавирусной инфекцией COVID-19. Это первый случай заражения в Азербайджане.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на оперативный штаб.

Как сообщается, состояние россиянина оценивается как стабильное. Его поместили в инфекционный блок специального режима.

Это четвертый гражданин России, у которого обнаружили коронавирус. Ранее заболевание было подтверждено у троих россиян, находившихся на карантине на круизном лайнере "Даймонд Принсесс". Сейчас они находятся в Казани. Кроме того, в России были зарегистрированы два случая коронавирусной инфекции у граждан Китая, они выздоровели.

Напомним, Иран является одним из крупнейших центров распространения коронавирусной инфекции в мире. По последним данным, в Иране COVID-19 обнаружили у 388 человек. Умерли 34 человека. Больше погибших только в Китае — 2788 человек.