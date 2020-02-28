В четверг, 27 февраля, суд окончательно отказал экс-главе Министерства здравоохранения Ульяне Супрун в удовлетворении иска к народному депутату от "Слуги народа" Александру Дубинскому о защите чести, достоинства, деловой репутации и опровержении недостоверной информации.

Об этом в Facebook сообщил адвокат Клим Братковский.

Ситуация, из-за которой Супрун подала в суд, случилась в мае 2019 года. Тогда нардеп Александр Дубинский сообщил об афере под прикрытием Минздрава с введением платной регистрации на сайте Министерства здравоохранения медицинских осмотров (водителей, владельцев оружия и т.п.). В связи с этим на тот момент и.о. министра здравоохранения Украины Уляна Супрун подала иск на него об опровержении недостоверной информации.

"...Меня обвинили в том, что "под видом реформ" я занимаюсь хищением и отмыванием бюджетных средств. Автор этих материалов Александр Дубинский. Лицо, не способное предоставить доказательства относительно своих же обвинений, но не стесняется ними раскидываться", - написала тогда Супрун.

Впрочем, в начале ноября суд отказал ей в удовлетворении иска, после чего она подала апелляцию. Адвокатами Супрун в этом процессе были Анатолий Гасюк и Маси-Мустафа Найем.

Скриншот: Facebook/ Клим Братковский

"Страна" также рассказывала о конфликте, который в конце прошлого лета разгорелся между депутатом и блогером Александром Дубинским и Уляной Супрун в Facebook.