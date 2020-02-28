Киевское Динамо продолжает корректировать свой свой состав на вторую часть чемпионата и объявило о трансфере защитника Тамаша Кадара в Китай.

"Бело-синие" достигли договоренности с клубом китайской Суперлиги "Шаньдун Лунэн" о переходе венгерского легионера.

"Трансфер осуществлен на постоянной основе, стороны договорились не разглашать финансовые условия сделки", - заявили в пресс-службе Динамо.

Тамаш Кадар выступал за Динамо с 2017 года после перехода из польского клуба "Лех". На его счету 66 матчей в УПЛ (0 голов), 8 матчей в кубковых национальных турнирах (1 гол) и 30 поединков (0 голов) в еврокубках в составе нашей команды.

"ФК Динамо благодарит Тамаша Кадара за его выступления в команде и желает игроку успехов в дальнейшей карьере", - добавили в клубе.

Напомним, что в Китае сейчас эпидемия смертельно опасного вируса Covid-19. Число его жертв уже выросло до 2 858 человек, зараженных - 84 059.

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