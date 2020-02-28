Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов рекомендовал украинцам спасаться от коронавируса луком, салом и чесноком, назвав их лучшими лекарствами от незванного "китиайского гостя". Такое заявление он сделал в эфире ток-шоу "Право на власть" на телеканале "1 + 1".

"Я вам хочу сказать: лучшее лекарство от коронавируса - лук, сало и чеснок", - сказал Данилов, комментируя вопрос о количестве аптечных пунктов на территории страны и отсутствие защитных масок. При этом глава СНБО добавил, что "водка" - это не лекарство.

"Нужно, чтобы государство установило контроль за прохождением всех лекарств, начиная от производителя и заканчивая последним аптечным складом. Именно этим вопросом мы сейчас занимаемся, но поймите: сопротивление очень-очень безумный, потому что люди на этом зарабатывают большие деньги ... У нас сегодня в стране уже разрабатывается система тотального контроля за лекарственными средствами ", - заявил Данилов.

Слова о названных Даниловым лучших лекарствах на видео с 51:20

Напомним, что заместитель министра здравоохранения и главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказывает, что в Украине по состоянию на 28 февраля не зарегистрировано ни одного случая заражения COVID-19. Но вчера вечером поступили новые образцы и их еще исследуют.

Ранее "Страна" писала о заявлении Данилова, что коронавирус рано или поздно попадет в Украину, где уже подготовили 12 500 коек для зараженных.

Также мы сообщали, что в Германии объявили начало эпидемии коронавируса из Китая.