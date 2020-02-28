После обострения в ситуации в сирийском Идлибе, где в результате авиаудара только по официальным данным погибли десятки турецких солдат, Москва принесла соболезнования Анкаре. Однако в МИД РФ заявили, что если бы договоренности между РФ и Турцией по Идлибу выполнялись бы, то трагедии можно было бы избежать.

Об этом со ссылкой на главу Министерства иностранных дел РФ Сергея Лаврова пишет РИА Новости.

По словам Лаврова, Россия подтверждает приверженность договоренностям с Турцией по Идлибу, однако, по его мнению, не все они выполняются. В частности - передача координат войск.

"Между военными России и Турции есть ежедневный обмен информацией "на земле", все координаты передаются Дамаску", - заявил министр.

По его мнению, если договоренности между Москвой и Анкарой по Идлибу выполнялись бы в полной мере, таких трагедий как гибель турецких военных можно было бы избежать.

"Москва приносит соболезнования Анкаре в связи с гибелью турецких военных в Сирии", - сказал Сергей Лавров. При этом он уверен, что возможность для диалога Москвы и Анкары по Идлибу еще остается.

Напомним, ранее в Минобороны РФ заявили, что турецкие военные находились в колоннах боевиков и поэтому попали под обстрел.

"Страна" следит за тем, как разворачиваются события на Ближнем Востоке: Турция готовится к войне с Сирией и хочет закрыть Босфор для России. Конфликтом занялось НАТО.