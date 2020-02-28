Глава России Владимир Путин провел телефонный разговор с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом о ситуации в Идлибе, где в результате авианалета погибли десятки турецкий военных.

Об этом сообщил глава МИД России Сергей Лавров, передает ТАСС.

По словам российского министра, стороны обсудили возможность проведения контактов по Идлибу в ближайшее время.

"Разговор был подробный, он был посвящен необходимости сделать все, чтобы выполнить изначальные договоренности по зоне деэскалации", — отметил Лавров.

Ранее глава МИД РФ заявил, что Россия отказалась останавливать армию Сирии в борьбе с боевиками. Он сообщил, что Москва не может помешать ей отвечать террористам в Идлибе.

Напомним, в ночь на 28 февраля армия Турции нанесла удары по позициям сирийской армии в Идлибе и уничтожила конвой правительственных войск. Сирийские военные потеряли комплексы "Бук" и "Панцирь", 23 танка, столько же полевых и самоходных орудий, а также пять вертолетов.

По информации Министерства обороны России, турецкие войска попали под обстрел, поскольку находились среди наступавших на позиции армии Сирии боевиков. При этом удар сирийская сторона наносила в данном районе по позициям боевиков "Хайят Тахрир Аш-Шам" (создана на базе "Джабхат ан-Нусры" - Ред.). Отмечается, что они пытались провести наступление по широкому фронту. Согласно координатам, которые передавались российским военным, турки не должны были находится в районе населенного пункта Бехун, по которому был нанесен удар.

Предыдущее обострение произошло 20 февраля, когда боевики при поддержке турецкой артиллерии начали наступление в районе селения Найраб и попали под удары ВКС России. Эрдоган в середине февраля заявлял, что если к концу текущего месяца сирийская армия, за последние недели занявшая почти половину Идлибской зоны деэскалации, не вернется за линию турецких наблюдательных постов, то Турция начнет в регионе военную операцию.