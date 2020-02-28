На этих выходных, 29 февраля и 1 марта, Масленичная неделя подойдет к концу. По традиции ее будут провожать народными гуляньями 29 февраля и 1 марта. В Киеве состоятся гулянья с блинами, концертами, шоу-представлениями и традиционным сожжением чучела зимы. Собрали информацию, куда пойти на этих выходных в столице.

Парк Киевская Русь

В программе мероприятия сжигание огромного чучела Масленицы огненными стрелами. Шоу со спецэффектами и огненным шоу, будет проходить с 13:30 до самого вечера. Также в парке организуют катание на лошадях и в каретах, разнообразные конкурсы, конно-трюковые представления. Гости смогут погадать у знахарки-вещунки, выиграть подарок на масленичных столбах и попробовать блины, вареники, сладости, напитки и настойки.

С детальной программой праздника можно ознакомиться по ссылке.

Входной билет для взрослых - 250 грн, для пенсионеров и студентов - 150 грн, для школьников - 80 грн.

Парк Киевская Русь находится в с. Копачев. Добраться туда можно маршруткой от станции метро Выдубичи (у супермаркета "Фуршет"), проезд 50 грн, время в дороге - 45 минут. Также ходят автобусы с автостанции Выдубичи (платформа №15).

Парк Феофания

В парке Феофания в этом году подготовили много интересных игр и народных забав для взрослых и детей, конкурс на лучший костюм. Гостей также ждут угощения и мастер-классы.

Начало мероприятий 29 февраля -1 марта в 13:00. Вход - 30 грн.

Фото: Facebook

ВДНХ

На территории выставочного центра также будут гулянья 29 февраля и 1 марта. Гостей ожидает парк аттракционов, ярмарка с блинами и горячими напитками, тематические забавы: танцевальные хороводы, соревнование по стрельбе в тире, перетягивание каната, ледяной столб, детский соломенный лабиринт, соревнования "Бои мешками". Вечером будет концерт от Радио "Пятница", на котором выступят ТІК, Гайтана, Павел Зибров, Оля Цыбульская и другие.

Организаторы обещают, что чучело зимы будет 5-метровым. Детальная программа праздника - по ссылке.

Вход свободный. Станция метро - Выставочный центр (Синяя ветка).

Фото: zyma.vdng.ua

Музей Пирогово

В музее Пирогово также будут провожать зиму на выходных. В программе - катание на лошадях, перетягивание каната, соревнования на бревне, "вязание колодки", развлечения с песнями и плясками, народными прибаутками. На праздник приглашены фольклорные коллективы и ансамбли из разных украинских областей.

Подкрепиться можно будет блинами и традиционными блюдами украинской кухни.

Начало мероприятий - в 13:00. Билет для взрослых - 50 грн, для студентов и пенсионеров - 30 грн, для детей - 15 грн.

Фото: facebook.com/pirogovo.museum

Этно-музей "Украинское село"

В "Украинском селе" на выходных будет праздник "Колодия". Территория комплекса будет открыта для гостей с 10:00, обрядовая программа начнется с 13:00. Посетители смогут принять участие в играх и конкурсах (цепляние колодки, пеленание колодки), посмотреть выступления фольклорных коллективов, принять участие в мастер-классах. В конце праздника сожгут чучело Марены - символ зимы.

На фуд-корте будут подавать блины, шашлык, казацкий кулеш, горячие напитки и глинтвейн в котле. Предусмотрена тематическая фотозона.

Детально с программой мероприятия можно ознакомиться по ссылке.

Фото: etno-selo.com.ua

Долина страусов

В эти выходные Масленица пройдет на страусиной ферме в Ясногоровке (Киевская область). Гостям обещают экскурсию по ферме. В программе - викторины и конкурсы с призами, веснянки, огненное шоу и прыжки через костер, гадания и развлечение "Гигантская скакалка" и "Столб счастья" для самых ловких и смелых. Отдельным пунктом станет сжигание чучела Зимы и обряд зазывания Весны.

Стоимость экскурсии для взрослых 150 грн, для детей - 100 грн. Подробнее о программе масленицы в Ясногоровке читай на сайте.

Масленица на страусиной ферме. Фото: ostrich.com.ua/maslenitsa

Музей "Мамаева Слобода"

"Мамаева Слобода" обещает полное погружение в самобытную украинскую масленицу на этих выходных. Атмосферу праздника "Колодия" будут создавать музыканты, казаки на конях и народные коллективы. Угощать будут традиционными украинскими блюдами - варениками, сырниками, запеченными яблоками, наливками и вишняком.

Начало праздника - 29 февраля и 1 марта в 12:00.

Подробнее - по ссылке.



Вход 120 грн - для взрослых, 100 грн - для детей. Музей находится по ул. Михаила Донца, 2. От метро Шулявская ехать 6 остановок на маршрутке №201 или троллейбусе №27.

Фото: facebook.com/mamajeva.sloboda