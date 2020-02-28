Ситуация с возможным отключением за долги Общественное ТВ недопустима. Сейчас Минкульт вместе с Минфином решают вопрос о погашении долга Общественного ТВ перед "Евроньюс".

Об этом в своем Telegram написал министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский.

"Ситуация с возможным отключением за долги телеканала является недопустимой. Вещатель не предусмотрел в бюджете средства на погашение задолженности. Минкульт, чтобы избежать ситуации относительно возможного прекращения вещания, вместе с Минфином принял решение о приближении финансирования, чтобы Общественное имело возможность рассчитаться с долгами немедленно", - написал Бородянский.

При этом он отметил, что сумма средств на заблокированных счетах в Швейцарии, после погашения долга, вернется в бюджет, а Минкульт инициирует изменения в бюджет относительно увеличения финансирования общественного вещателя.

Фото: t.me/borodyanskiyV

Напомним, что Минюст наложил арест на все счета "Общественного" ТВ из-за миллионных долгов. По решению суда Общественное должно уплатить долг акционерному обществу "Евроньюс" в размере 10 млн 591 тыс. 224 евро 48 центов и 73 080 гривен судебного сбора в рамках производства, открытого Министерством юстиции.

Также мы писали о том, что в НСЖУ возмутились желанием Нацсовета лишить их права на участие в избрании набсовета общественного вещателя.