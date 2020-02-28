Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания в четверг, 27 февраля, пополнил список запрещенных в Украине телеканалов, внеся туда "Еврокино", "ТОПШОП ТВ" и "Зоопарк, страной-правообладателем которых является Российская Федерация.

Об этом сообщается на сайте Нацсовета.

Уточняется, что решение о запрете трех российских телеканалов члены Национального совета поддержали единогласно, поскольку лицензии на вещание телеканалов выданы Роскомнадзором, а язык программ – русский.

Стоит отметить, что телеканал "Еврокино" транслирует мировые фильмы, но с русским дубляжом.

"ТОПШОП ТВ" является по сути телемагазином, в котором круглосуточно идет реклама товаров.

"Зоопарк" - русскоязычный телеканал о животном мире, преимущественно ориентированный на детей. В основном он ориентирован на детей.

Ранее "Страна" писала о том, что Нацсовет выписал радиостанциям штрафы за недостаток украинских песен на 1,8 миллионов.

Также мы сообщали, что Нацсовет назначил еще одну проверку канала ZIK из-за матов в трансляции брифинга Авакова.