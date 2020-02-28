В пятницу, 28 февраля, Украина вслед за НАТО выразила обеспокоенность в связи с обострением в Сирии и осудила действия режима Башара Асада и России.

Об этом сказано в заявление, обнародованном пресс-службой Министерства иностранных дел Украины.

"Выражаем искренние соболезнования турецкой стороне, которая потеряла своих военных, и солидаризируемся с позицией НАТО и мирового сообщества, которая призывает к немедленному прекращению насилия и выполнения предварительно достигнутых договоренностей в рамках урегулирования сирийского вопроса. Страданиям людей должен быть положен конец...." - сказано в заявлении.

В МИД осудили действия режима Башара Асада и Российской Федерации, "которая его поддерживает и придает ему всяческое содействие, в результате чего погибают как военные, так и гражданские".

Напомним, в результате воздушной атаки сил Башара Асада 27 февраля в Идлибской зоне деэскалации на северо-западе Сирии погибли десятки военнослужащих ВС Турции.

"Страна" следит за тем, как Турция готовится к войне с Сирией и хочет закрыть Босфор для России.