Глава фонда "Иннопрактика" Катерина Тихонова, которая считается дочерью президента России Владимира Путина, возглавила Институт перспективных исследований проблем искусственного интеллекта (ИИ) и интеллектуальных систем МГУ.

Об этом сообщили в фонде "Иннопрактика", передают "Ведомости".

Как сообщается, Институт искусственного интеллекта был создан в 2019 году вместе с другими девятью институтами перспективных исследований МГУ. Он займется фундаментальными и прикладными когнитивными исследованиями. Его главой Тихонову назначил ректор МГУ Виктор Садовничий.

Институт искусственного интеллекта, как и другие институты перспективных исследований, будет финансироваться из программы развития МГУ. О какой сумме идет речь, не сообщается. Общее финансирование по этой программе в 2020 году составит 890 миллионов рублей, отмечают "Ведомости".

О планах создать на базе МГУ центр искусственного интеллекта в 2019 года заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Путин одобрил идею, назвал центр "одним из важнейших элементов реализации национальной стратегии развития" в сфере ИИ. Представитель РФПИ подтвердил "Ведомостям", что Институт искусственного интеллекта МГУ и есть та структура, о которой говорил Дмитриев, и что РФПИ — партнер института.

Напомним, 25 февраля канал "Россия 1" показал сюжет, в котором участвовала другая предполагаемая дочь Путина, детский эндокринолог Мария Воронцова. Речь шла о конгрессе по искусственному интеллекту в Общественной палате, на котором обсуждалось использование ИИ для борьбы с онкологическими заболеваниями. На конгрессе выступал в том числе глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Ранее Путин прокомментировал бизнес его дочерей Катерины и Марии.

Также мы писали, что дочь Путина будет курировать программы по редактированию ДНК.