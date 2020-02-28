ЧАО "Киевская кондитерская фабрика "Рошен", которое принадлежит семье экс-президента Петра Порошенко, в 2019 году снизило чистую прибыль на 25,1% по сравнению с 2018 годом – до 8,33 млн грн. Согласно сообщению предприятия в системе раскрытия информации НКЦБФР о годовом собрании акционеров 30 марта, его активы выросли за год на 41,1% - до 1,4 млрд грн.

Об этом пишет "Интерфакс-Украина".

Нераспределенная прибыль увеличилась на 2,2% - до 381,58 млн грн.

Акционеры компании на собрании намерены рассмотреть вопрос распределения чистой прибыли. В частности, 5% чистой прибыли, полученной обществом в 2019 году, планируется направить на пополнение резервного капитала общества, 95% оставить нераспределенной. Дивиденды намерены не начислять и не выплачивать.

Кроме того, акционеры намерены увеличить размер уставного капитала Киевской кондфабрики на 300 млн грн путем дополнительной эмиссии 1,2 млрд штук простых именных акций общества, номинальной стоимостью 0,25 грн каждая, общей номинальной стоимостью 300 млн грн (без осуществления публичного предложения). После увеличения уставный капитал общества составит 805,833 млн грн, что составит 3,223 млрд штук простых именных акций.

Корпорация Roshen входит в топ-30 крупнейших производителей кондитерских изделий в мире. Включает Киевскую, Кременчугскую, две Винницкие кондитерские фабрики и Винницкий молочный завод, Бисквитный комплекс в Борисполе (Украина); Клайпедскую кондитерскую фабрику (Литва) и фабрику Bonbonetti Choco (Венгрия). Производственная деятельность Липецкой фабрики (РФ) остановлена с 1 апреля 2017 года.

Корпорация производит около 320 видов кондитерских изделий. Общий объем производства достигает 450 тыс. тонн продукции в год.

Сеть фирменных магазин Roshen в Украине насчитывает около 70 магазинов разных регионах страны. Первый открылся в 2009 году в Киеве.

Напомним, что после открытия 15 уголовных дел Порошенко переписал почти весь бизнес на старшего сына.

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