После гибели в результате авиаудара 27 февраля турецких военных в сирийской провинции Идлиб в Анкаре заявили о нанесении ударов по 200 объектам сирийской армии и серьезных потерях противника.

Об этом сообщает Anadolu со ссылкой на министра обороны Турецкой Республики Хулуси Акара.

По словам министра обороны, турецкие силы уничтожили 5 вертолетов, 23 танка, 23 артиллерийских орудия, две системы ПВО и 309 военнослужащих армии Сирии.

Фото: twitter.com

Ранее "Страна" писала о том, что Турция обещает многократный ответ за потери под Идлибом и готовится объявить войну Сирии.

Также мы сообщали, что после обострения под Идлибом Турция открыла проход для сирийских беженцев в Европу.