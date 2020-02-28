Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру рассказал о своем впечатлении после ответного матча 1/16 финала Лиги Европы против "Бенфики", закончившийся ничьей 3:3 которая и позволила "горнякам" пройти дальше по сумме двух матчей (5:4).

Заявления Каштру на послематчевой пресс-конференции передает официальный сайт "Шахтера".

"В первом тайме мы были просто ужасной командой, совершенно не могли контролировать игру, не преуспевали ни в атаке, ни в обороне. Не смогли контролировать ни быстрые атаки "Бенфики", ни их подачи, ни их проходы в зоны. Соперник всегда находился в последней трети, прижимал нас к штрафной, и так было весь тайм.

В перерыве смогли скорректировать позиционирование определенных футболистов. Во второй половине удалось проводить позиционные атаки, нейтрализовать самых влиятельных игроков "Бенфики", создававших больше всего проблем до перерыва, и все стало получаться: забивали голы, реагировали на чужие атаки, отлично оборонялись и наступали всегда вместе и более компактно", - сказал Каштру.

По словам тренера, в двух таймах "Шехтер" имел "два разных лица". Так же Каштру назвал главные причины успеха "горняков" в этом противостоянии.

"Есть техника, тактика, физика, но я могу сказать, что психология сейчас помогла нашим футболистам среагировать, принять всю информацию, которая была передана им тренерским штабом в перерыве, и обратить результат в свою пользу. Мы проигрывали 1:2, но могли и крупнее, исходя из показанного футбола. Важно было правильно донести до ребят информацию, чтобы они вовремя отреагировали и показали совершенно другой футбол. Так и произошло во втором тайме", - рассказал тренер.

Напомним, "Страна" подробно рассказала о фантастической ничьей в Лиссабоне, которая вывела "Шахтер" в следующий этап Лиги Европы.

Также мы писали, что появилось видео, как "Шахтёр" вышел в следующий этап Лиги Европы.