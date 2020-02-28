В "Оппозиционной платформе" увидели в риторике власти по Донбассу стиль Порошенко и Яценюка
Украина не получила в 2019 году долгожданного мира. Спустя почти три месяца вместо выполнения достигнутых в Нормандском формате договоренностей министр иностранных дел продолжил риторику режима строителей стены - экс-президента Петра Порошенко и экс-премьера Арсения Яценюка.
Об этом заявил народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Сергей Левочкин, пишет сайт политсилы.
"Прошло почти три месяца с Парижской встречи в Нормандском формате. Но вместо выполнения достигнутых договоренностей вновь слышим от руководства украинского МИДа о "плане Б" - шестиметровой бетонной стене. Подобные идеи уже неоднократно озвучивались ранее - именно это говорил украинским гражданам с позором проигравший выборы режим Порошенко. К сожалению, ни в риторике, ни в действиях с тех пор ничего не поменялось", - считает Сергей Левочкин.
Закономерно, что, согласно последнему опросу КМИС, подавляющее большинство - 70% украинских граждан - считает, что власть не справляется с задачей возвращения мира в Украину, и риторика нынешнего главы МИД только усиливает разочарование людей.
"Нет других путей к миру, чем прямой диалог всех сторон, реализация договоренностей, достигнутых в Париже, и принятие законов, предусмотренных Минскими соглашениями. Если руководство МИДа этого не понимает и своими предложениями только усложняет ситуацию", – заявил Сергей Левочкин.
Напомним, что Пристайко анонсировал встречу глав МИД для подготовки к новому нормандскому формату.
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