Украина не получила в 2019 году долгожданного мира. Спустя почти три месяца вместо выполнения достигнутых в Нормандском формате договоренностей министр иностранных дел продолжил риторику режима строителей стены - экс-президента Петра Порошенко и экс-премьера Арсения Яценюка.

Об этом заявил народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Сергей Левочкин, пишет сайт политсилы.

"Прошло почти три месяца с Парижской встречи в Нормандском формате. Но вместо выполнения достигнутых договоренностей вновь слышим от руководства украинского МИДа о "плане Б" - шестиметровой бетонной стене. Подобные идеи уже неоднократно озвучивались ранее - именно это говорил украинским гражданам с позором проигравший выборы режим Порошенко. К сожалению, ни в риторике, ни в действиях с тех пор ничего не поменялось", - считает Сергей Левочкин.

Закономерно, что, согласно последнему опросу КМИС, подавляющее большинство - 70% украинских граждан - считает, что власть не справляется с задачей возвращения мира в Украину, и риторика нынешнего главы МИД только усиливает разочарование людей.

"Нет других путей к миру, чем прямой диалог всех сторон, реализация договоренностей, достигнутых в Париже, и принятие законов, предусмотренных Минскими соглашениями. Если руководство МИДа этого не понимает и своими предложениями только усложняет ситуацию", – заявил Сергей Левочкин.

Напомним, что Пристайко анонсировал встречу глав МИД для подготовки к новому нормандскому формату.

Также мы писали о том, что Россия озвучила в ООН условия для следующей "Нормандской встречи".