Президент Украины Владимир Зеленский вернул в Раду со своими предложениями законопроект № 2466 "О признании таким, что утратил действие, закон "О строевом уставе Вооруженных сил Украины".

Об этом сообщается на сайте парламента, но текст с предложениями там пока отсутствует.

Напомним, 5 февраля Верховная Рада признала утратившим действие, закон Украины "О Строевом уставе Вооруженных сил Украины". Новый закон направлен на внедрение стандартов НАТО во всех сферах военной деятельности с целью достижения критериев, необходимых для приобретения членства в Организации Североатлантического договора.

Ранее "Страна" писала о том, что в Минобороны пообещали приветствие "Слава Украине" не отменять, а закрепить отдельным приказом.

Также мы сообщали, что Зеленский подписал закон, отменяющий в армии звания прапорщиков и мичманов.