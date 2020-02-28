В Исполнительной службе Минюста наложили арест на все счета "Общественного". Согласно решению суда общественный ТВ-вещатель должен уплатить долг в сумме 10 591 224 евро 48 центов и 73 080 грн судебного сбора в пользу акционерного общества Евроньюс.

Об этом говорится в заявлении "Общественного".

"Сотрудничество бывшей государственной Национальной телекомпании Украины с Евроньюс началось в 2010 году еще до создания общественного вещателя. Впоследствии из бюджета было прекращено выделение средств на оплату лицензионных платежей по договору о создании украиноязычной версии "Евроньюс", что и повлекло появление долга и соответствующий судебный процесс.

Общественный вещатель получил этот долг в наследство как правопреемник всех прав и обязанностей бывшей государственной Национальной телекомпании Украины, которая прекратила свою деятельность", - заявили в пресс-службе "Общественного".

Сейчас арест счетов уже сделал невозможной подготовку к трансляции Олимпиады-2020, блокирует обеспечение участия Украины в Евровидении-2020, приостановлен запуск новых проектов "Общественного", в частности запуск новой общественной студии в эфире телеканала UA: Перший.

Также отмечается, что в ближайшее время арест приведет к полной остановке деятельности телерадиокомпании, ведь заблокирована возможность совершать необходимые расходы для работы национальных телеканалов вещателя (UA: ПЕРВЫЙ, RU: КУЛЬТУРА), всех региональных каналов "Общественного", диджитал-платформ и трех каналов радио (UA: русское радио, RU: Радио Луч и RU: Радио Культура).

Из-за этого все полученные из бюджета средства будут немедленно перечислены со счетов "Общественного" компании "Евроньюс". В результате из запланированного и предусмотренного законом бюджета на 2020 год общественный вещатель недополучит почти 300 млн грн и годовой план вещателя будет сорван.

"Общественное" уже обращалось и продолжает до соответствующих министерств для инициирования выделения из государственного бюджета отдельных средств для срочного погашения имеющейся задолженности бывшей государственной компании, а также 1,6 млн евро исполнительного сбора, что телерадиокомпания должна оплатить дополнительно", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в НСЖУ возмутились желанием Нацсовета лишить их права на участие в избрании набсовета общественного вещателя.

Также мы писали, что по всей Украине журналисты протестуют против сокращения часов регионального общественного ТВ и радио.