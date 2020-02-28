В пятницу, 28 февраля, НАТО по запросу Турции проведет экстренные консультации по поводу обострения ситуации в сирийской провинции Идлиб. Об этом сообщается на сайте Альянса.

"Североатлантический совет, в состав которого входят послы всех 29 союзников по НАТО, соберется в пятницу, 28 февраля, после просьбы Турции провести консультации относительно ситуации в Сирии в соответствии со статьей 4 основополагающего Вашингтонского договора НАТО", - говорится в заявлении.

Согласно данной статье, любой из союзников может подать запрос на проведение консультаций, е случае, если считает, что существует угроза территориальной целостности, политической независимости или безопасности страны.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время телефонного разговора с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу осудил атаки армии режима Асада при поддержке российской авиации на западе Сирии.

Напомним, в результате авиаудара российской авиации по турецкому конвою были убиты десятки турецких военных.



Также мы сообщали, что Турция обещает многократный ответ за потери под Идлибом и готовится объявить войну Сирии.