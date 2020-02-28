Легендарная британская рок-группа Deep Purple анонсировала выход нового альбома и презентовала его обложку. Альбом будет выпущен как в виде пластинки, так и ограниченным форматом CD+DVD Mediabook.

Как сообщается на странице коллектива в Facebook, пластинка будет называться Whoosh! (Свист, звук рассекаемого воздуха - Ред.) и выйдет 12 июня 2020 года.

Для фанатов новый альбом будет выпущен в специальном ограниченном издании формата CD+DVD Mediabook. В него войдет полная запись выступления с Hellfest в 2017 году и часовое видеоинтервью с Эзрином и басистом Роджером Гловером.

Фото: facebook.com

Напомним, что ученые записали "Дым над водой" Deep Purple на ДНК.

Также мы писали о том, что легенда Deep Purple полностью одобряет выход Британии из Евросоюза.