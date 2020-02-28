Следователи ГБР подготовили ходатайство об избрании меры пресечения экс-президенту Петру Порошенко, который систематически не являлся на допросы в рамках открытых уголовных производств. Об этом в своем Телеграм-канале сообщил юрист Андрей Портнов. Но, по его информации, генпрокурор дал команду "заблокировать любые негативные действия" в отношении бывшего главы государства.

"Друзья, информирую, что следователи ГБР подготовили на сегодня главному государственному и военному преступнику два первых подозрения и ходатайство об избрании меры пресечения.

Мои источники в прокурорском офисе передают сигнал, что генеральный прокурор дал поручение заблокировать любые негативные действия в отношении Порошенко.

В эти минуты между ведомствами происходит настоящая борьба, о которой они вам публично не сообщат, а мы сообщим. Ждем результатов, послезавтра - весна", - говорится в сообщении.

Напомним, что 28 февраля, в 14:00 сотрудники ГБР ожидают Порошенко на допрос по уголовному делу о вмешательстве в деятельность судов.

Также "Страна" подробно разбиралась в сути производств, которые начаты следствием ГБР против бывшего президента Украины.