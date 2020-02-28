Пограничники запретили въезд в Украину на три года двум депортированным из Швеции гражданам Грузии. Они вели себя агрессивно и нарушали порядок в аэропорту "Борисполь".

Об этом говорится в сообщении Государственной пограничной службы Украины.

Депортированные из Швеции иностранцы летели транзитным рейсом "Стокгольм - Киев - Тбилиси". Ожидая своего рейса, молодые люди вели себя агрессивно и нарушали общественный порядок. На замечание пограничников мужчины не реагировали, а наоборот, оказывали неповиновение законным требованиям охранников границы. Пограничники отдела "Борисполь" были вынуждены прибегнуть к силовым действиям и задержать нарушителей.

Сейчас на них составлен протокол об административном правонарушении по ч. 2 ст. 185-10 "Злостное неповиновение законному распоряжению или требованию военнослужащего или работника ГПСУ или члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы".

Кроме этого, за свои действия граждане Грузии получили и запрет въезда в Украину сроком на три года.

Напомним, что невъездная Чичерина показала фото из "Борисполя", но пограничники заявили о провокации.

Также мы писали о том, что двум россиянам, которые ехали с лекциями о копирайтинге и вдохновении, запретили въезд в Украину на 3 года.