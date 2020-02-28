В Ивано-Франковске ночью полиция проводила операцию "Заложник", разыскивая 30-летнего мужчину, отец которого заявил о похищении сына и требовании выкупа. В результате выяснилось, что сын сам организовал свое "похищение", чтобы выманить у отца деньги для выплаты долга. Об этом сообщается на сайте ГУ НП Ивано-Франковской области.

"27 февраля около 22 часов в полицию обратился 65-летний мужчина, житель Рожнятовского района и сообщил, что в 17:45 ему позвонил сын и сказал, что в Ивано-Франковске неизвестные затолкали его в автомобиль и удерживают в подвальном помещении и требуют уплатить деньги в сумме 20 тысяч гривен, в противном случае - угрожают убить", - говорится в сообщении.

Уже через несколько часов, в процессе проведения целого комплекса оперативно-розыскных мероприятий с задействованием технических возможностей специальных подразделений, правоохранители установили место нахождения "потерпевшего".

"Как позже стало известно, "пострадавший" находился в собственном доме в Рожнятовском районе. Никаких похитителей не было обнаружено. Он признался, что действительно лично звонил отцу и умышленно сообщил, что его похитили, потому что нужны деньги для возврата долга", - добавляется в сообщении.

Фото: if.npu.gov.ua

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