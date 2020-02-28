Турецкие власти усилили охрану посольства России в Анкаре, где из-за гибели 33 турецких военных в сирийском Идлибе, проходят массовые протесты. При этом в России уверены, что инцидент в Сирии не приведет к прямому столкновению между РФ и Турцией.

Об этом передает РИА Новости со ссылкой на посольство России в Telegram.

"Охрана посольства РФ усилена в Анкаре на фоне гибели 33 турецких военных в сирийском Идлибе Анкара принимает исчерпывающие меры для охраны российских загранучреждений в Турции, безопасность обеспечивается полицейским спецназом", - говорится в сообщении.

"Инцидент в Идлибе не приведет к прямому столкновению между РФ и Турцией, при этом ситуацию в САР нужно обсудить за столом переговоров", - заявил первый зампред комитета Госдумы по обороне Андрей Красов.

Фото: t.me

"Страна" разбиралась в том, что Турция готовится к войне с Сирией и хочет закрыть Босфор для России. Материал обновляется.

Также мы писали о том, что два российских фрегата с крылатыми ракетами направились в Сирию.